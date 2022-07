Hordeloopster Visser en polstokhoogspringer Vloon sluiten WK af

Visser is al enkele jaren de toonaangevende Nederlandse atlete op de hordesprint. Ze is tweevoudig Europees kampioene 60 meter horden en in 2018 veroverde ze brons op de WK indoor. Op de WK van 2019 in Doha eindigde ze als zesde in de finale van de 100 meter horden en op de Olympische Spelen van Tokio werd ze vijfde in de finale. Haar Nederlands record staat op 12,51.

Menno Vloon zit in de finale van het polsstokhoogspringen. De Zaankanter haalde 5,75 in de kwalificaties met nieuwe stokken die hij in de VS had aangeschaft. Zijn oude stokken kreeg hij op Schiphol het vliegtuig niet in. Vloon is Nederlands recordhouder, zowel indoor (5,96) als outdoor (5,85). In de finale treft hij onder anderen de Zweed Armand Duplantis, die onlangs het wereldrecord outdoor verbeterde naar 6,16 meter.

De estafetteploegen op de 4x400 meter ontbreken op de slotdag. De vrouwen werden gediskwalificeerd na de series en de mannen liepen naar de vijfde plaats in hun heat in 3.04,14.