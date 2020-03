Formule 1-crew getest op coronavirus

Het gaat volgens verschillende buitenlandse media om in totaal drie leden, twee van Haas en een van McLaren. Ze zijn uit voorzorg in zelfisolatie geplaatst, nadat ze tekenen vertoonden die met het virus te maken hebben.

Hoewel over de hele wereld allerlei (sport)evenementen worden afgelast, is in de koningsklasse van de autosport alleen de Grand Prix van China (19 april) vroegtijdig geannuleerd.

In Melbourne werd eerder in het verbouwde Albert Park Hotel al een besmettingsgeval geconstateerd. Italianen zijn vanaf woensdagavond plaatselijke tijd niet meer welkom, maar alle teamleden van onder meer Ferrari en Alpha Tauri zijn al in Australië. Een week na de race in Melbourne wordt de Grand Prix van Bahrein zonder publiek afgewerkt.

Max Verstappen en zijn teamgenoot Alexander Albon draafden woensdagochtend op bij een event van hun team Red Bull Racing. De aanwezige media bleven op advies op gepaste afstand (minimaal twee meter).

De handtekeningen- en fotosessies voor fans met de coureurs wordt vervangen door een openbaar moment, waarbij vragen kunnen worden gesteld.

