’José Mourinho in beeld als nieuwe trainer PSG’

Volgens Campos zou de Portugees, die twee keer de Champions League won, de perfecte kandidaat zijn om PSG bij de hand te nemen. De club zal waarschijnlijk na het seizoen afscheid nemen van Galtier, die PSG niet het gewenste succes kon brengen. De club met de sterren Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar kan nog wel landskampioen worden, maar is al uitgeschakeld in de Champions League en de Franse beker.

Mourinho is momenteel trainer van AS Roma. Hij won vorig jaar de Conference League met de Romeinse club en is dit seizoen nog actief in de Europa League. De club bereikte de halve finales door Feyenoord te verslaan in de kwartfinales. Bayer Leverkusen is donderdag de tegenstander.