Golfer Luiten klaar voor British Open

Neem de Scottish Masters van begin juli. Daar opende hij op The Renaissance Club in North Berwick 4 onder par. Na dag twee hield hij die score vast, maar toch was het niet genoeg om de cut van -6 te halen. „Te wisselvallig, te veel putts, en te veel bogey’s”, vat Luiten samen.

Luiten staat dit jaar stevig in de top 100 van de beste golfers ter wereld. Momenteel schommelt hij rond de 80e plek. Die plaats leverde hem een startbewijs op voor The Open, zoals het vierde major wordt genoemd.

Al vijf keer eerder deed hij mee. Twee keer miste hij de cut en drie keer eindigde hij in de middenmoot. Royal Portrush ligt aan zee en het kan er spoken. „Ik kan meestal wel goed uit de voeten op dergelijke linkscourses. Alleen het zou fijn zijn als ik nu eens vier dagen achtereen sterk speel. Veel hangt ook af van de starttijd en de weersomstandigheden.”

Luiten weet dat het verschil tussen winst en verlies heel klein is bij golf. „Het leaderboard (scorelijst) is bij elk toernooi anders. Het is gewoon mentaal erg lastig om vier dagen achter elkaar goed te scoren. Op tv lijkt het alsof dat die vijfmeterputt altijd valt, maar de missers zie je zelden op tv.”

Momenteel is de vorm wat minder, zegt Luiten, maar hij kan zo maar weer een goed toernooi neerzetten zoals in 2013 op de KLM Open of in Oman in 2018 waar hij er met de winst vandoor ging. „Ik ga elk toernooi in om te winnen. Ik werk er hard voor. Mijn voorbereiding is goed. In goede doen, kan ik me met iedereen meten.”