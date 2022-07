Oma Wijndal kijkt via FaceTime mee met trotse Ajacied Owen

Voetbal

Gouden Bal-winnares Alexia Putellas mogelijk jaar uit de roulatie

De Spaanse voetbalster en winnares van de Gouden Bal Alexia Putellas is naar verwachting bijna een jaar uit de roulatie. Dat is de prognose nadat de international aan haar knie is geopereerd. Ze raakte vorige week tijdens een training in aanloop naar de Europese titelstrijd zwaar geblesseerd.