Geen twaalfde titel voor Nadal op gravel van Monte Carlo

Nadal keerde in Monte Carlo terug op de tennisbaan na zijn uitschakeling in de kwartfinales van de Australian Open in februari. Daarna meldde hij zich met rugklachten af voor een aantal toernooien, waaronder dat van Rotterdam.

In Monte Carlo maakte Nadal tot vrijdag indruk met duidelijke overwinningen op de Argentijn Federico Delbonis en de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Tegen Roeblev herstelde hij zich nog van setverlies, maar in de beslissende derde set verloor de nummer 3 van de wereld drie keer zijn opslag. De 23-jarige Rus, de nummer 8 van de wereld, sloeg na 2,5 uur toe bij zijn eerste matchpoint.

„Het moet voor Rafa ontzettend moeilijk zijn om met die druk om te gaan dat je altijd moet winnen”, zei Roeblev, die in april op de Masters van Miami ook de laatste vier bereikte. „Ik schrik er gewoon van als ik zie wat voor niveau hij steeds haalt onder die druk. Het is veel makkelijker tennissen als je niets te verliezen hebt.”

Het was pas de tweede keer bij zestien deelnames in Monte Carlo dat Nadal er niet in slaagde de laatste vier te bereiken. Roeblev neemt het in de halve finales op tegen de Noor Casper Ruud, die de Italiaanse titelverdediger Fabio Fognini in twee sets (6-4 6-3) uitschakelde.

In de andere halve finale staan de Griek Stefanos Tsitsipas en de Brit Dan Evans tegenover elkaar. Evans verraste in de derde ronde met winst op Novak Djokovic, de Servische nummer 1 van de wereld.