David Dekker (Jumbo-Visma) weer geklopt door Sam Bennett in UAE Tour

Eerder in de week werd Dekker ook geklopt door Bennett. In de eerste rit bleek Mathieu van der Poel nog de rapste in de sprint. Tadej Pogacar behoudt de leiderstrui.

Het was een vlakke rit naar Palm Jumeirah over 165 kilometer. Het was de tweede keer dat een rit eindigde in een massasprint en opnieuw won de Ier van Deceuninck - Quick-Step. De Italiaan Viviani werd tweede, de Duitser Ackermann dus derde. Dekker passeerde als vierde de finish.

De leiderstrui bleef in handen van de Sloveen Tadej Pogacar van UAE Team Emirates. Naar verwachting zal zijn leidende positie zaterdag in de slotetappe ook niet meer in gevaar komen. Het is een vlakke rit over 147 kilometer naar Abu Dhabi.