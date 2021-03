Brian Brobbey wilde na goal tegen Lille alsnog bijtekenen bij Ajax

„Na die wedstrijd kwam directeur voetbalzaken Marc Overmars naar me toe en zijn we nog een keer om de tafel gaan zitten”, aldus Brobbey, over wie Ajax eerder naar buiten had gebracht dat de spits de Amsterdamse club in de zomer zou gaan verlaten.

„In dat gesprek met Overmars heb ik gezegd ja, ik teken”, vertelt Brobbey. Dat was voor Overmars het signaal dat de directeur voetbalzaken er toch weer vertrouwen in kreeg dat de Amsterdammers de spits langer zouden konden binden. Overmars reisde zelfs af naar Monaco om met Brobbeys zaakwaarnemer Mino Raiola te onderhandelen.

„Maar daarin liep er iets niet zo goed”, aldus Brobbey, die niet veel later zijn vertrek naar RB Leipzig wereldkundig maakte. De geboren Amsterdammer kwam dit seizoen dertien officiële duels in actie voor Ajax 1, waarin hij vijf keer scoorde.

EK onder 21

Jong Oranje-trainer Erwin van de Looi nam Brobbey op in zijn selectie voor het EK onder 21, dat deze week van start gaat. De beloften van Oranje openen het EK komende woensdag met de groepswedstrijd tegen Jong Roemenië.