Technisch directeur Ted van Leeuwen vertrekt bij NEC

Na dat voor zijn rekening te hebben genomen, trekt Van Leeuwen, die eerder ook technisch directeur was bij onder andere Vitesse en FC Twente, eind oktober alsnog de deur achter zich dicht. Van Leeuwen was sinds februari 2021 werkzaam bij NEC en heeft daarmee anderhalf jaar het technische beleid van de Nijmegenaren uitgestippeld.

Ted van Leeuwen: ,,NEC is niet meer te vergelijken met de club van anderhalf jaar geleden. Met de hulp van iedereen is er veel ten goede gekeerd. Niet alleen is NEC gepromoveerd, maar de hele organisatie is op Eredivisieniveau gebracht. Qua faciliteiten en qua denken. Deze resultaten zijn de consequenties van faciliteren. Dat is het fundament van alles. Nieuwe kleedkamers, nieuwe gym, met de tong bijgelikte velden. Daarmee is er elan in de club gekomen, een nieuw geloof, een positieve dynamiek. Na jaren in de duisternis te hebben doorgebracht, schijnt weer een mooi licht op de club. Iedereen is enthousiast: NEC doet er weer toe. Alle gestelde doelen zijn bereikt. En sneller dan verwacht. Voor wie zo lang in het vak zit als ik, gaat er weinig attractie uit van het op de winkel passen. Op mijn leeftijd tikt de tijd nu eenmaal wat sneller. De club is klaar voor de derde fase van het project: bevestigen en uitbouwen. En zo de stap te maken naar een vaste plaats in de subtop van de Nederlandse Eredivisie. Dat is een realistische doelstelling. De RvC heeft me in april gevraagd tenminste deze transferwindow nog te doen en dat verzoek heb ik met plezier ingewilligd. Tot eind oktober zal ik de lopende zaken afhandelen.”

Door het vertrek van Ted van Leeuwen bij NEC hebben nu zeventien van de 32 profclubs, die met een directeur voetbalzaken, technisch directeur of technisch manager, een wisseling op die post gehad sinds de start van het vorige seizoen. Van Leeuwen is de derde td die dit seizoen vertrekt na Frank Arnesen (Feyenoord) en John de Jong (PSV).