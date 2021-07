’Frusterend voor Primoz Roglic als je de Tour wordt uitgebeukt’

Primoz Roglic moet met vooral de pijn aan zijn gekwetste rug en stuitje de strijd in de Tour staken. De Deense jongeling Jonas Vingegaard (inzet links) mag het nu gaan doen voor Jumbo-Visma. Ⓒ FOTO’S ANP & BSR AGENCY

TIGNES - Dit keer kon zelfs de normaliter zo koele en onbewogen Primoz Roglic niet verhullen hoeveel pijn hij leed. De 31-jarige kopman van Jumbo-Visma vocht met elke vezel in zijn lichaam voor wat hij waard was, maar deed dat tegen beter weten in. Zaterdag, in de eerste bergrit van deze Tour de France, kwam de veelgeprezen klimmer worstelend tussen de bonkige sprinters over de streep in Le Grand Bornand, om de volgende ochtend een streep door zijn naam te laten zetten.