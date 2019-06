Video: Rooney flikt het weer van eigen helft

Rooney is er niet vies van, het maken van bijzondere treffers. Ook in de Major League Soccer, de Amerikaanse topcompetitie, blijft de topscorer aller tijden van Engeland het net vinden. Vanaf de eigen speelhelft verschalkte hij de doelman van Orlando City met een weergaloos doelpun van eigen helftt. Mede door zijn treffer bezorgde hij zijn team DC United de winst (1-0)

Het is overigens niet de eerste keer dat de 33-jarige aanvaller van eigen helft scoort. In zijn laatste seizoen in Engeland scoorde hij namens Everton een gelijkwaardige goal tegen West Ham.