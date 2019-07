Sagan weer helemaal terug: ’Ik moet gewoon rijden met passie’

Een ouderwets dollende Sagan op het podium. Ⓒ REUTERS

COLMAR - Peter Sagan werd vooraf gezien als belangrijke kanshebber op winst in de vijfde etappe van de Tour de France. De Slowaakse wielrenner van Bora maakte de verwachtingen in Colmar waar. Sagan liet in de sprint zijn concurrenten duidelijk achter zich.