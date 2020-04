Ibrahimovic weer gesignaleerd op trainingsveld Hammarby

De 38-jarige Zweed staat onder contract bij AC Milan, maar in Italië zijn groepstrainingen voorlopig niet toegestaan vanwege het coronavirus.

Ibrahimovic ging daarom vorige maand al met zijn gezin van Milaan terug naar Stockholm. De Zweed vroeg de clubleiding van Hammarby onlangs of hij mocht meetrainen, om in ieder geval een beetje in conditie te blijven. „Natuurlijk stonden we daar positief tegenover”, zegt technisch directeur Jesper Jansson. Vorige week stond de oud-Ajacied voor het eerst in het groene tenue van Hammarby op het veld en maandag meldde hij zich weer om een balletje te trappen.

In tegenstelling tot in vrijwel alle Europese landen kan in Zweden wel getraind worden, met de restrictie dat niet meer dan vijftig personen bij elkaar mogen zijn. Het trainingscomplex van Hammarby is daarom gesloten voor pers en publiek.