Iedereen gefinisht in Ocean Race, maar de uitslag laat nog op zich wachten...

Tot ze hoorde dat het Franse team ook tijdens de laatste etappe gebruik wilde maken van haar diensten. Dinsdag finishten Bes & co als derde in Genua. In het algemeen klassement staan ze voorlopig eerste, maar toch kon er (nog) geen feest gevierd worden. Dat heeft alles te maken met het feit dat de jury nog een belangrijke uitspraak moet doen…

Ongedeerd

Hoe zit dat precies? Vlak na de start van de zevende etappe, van Scheveningen naar Genua, botste GUYOT op 11th Hour Racing Team. Hoewel de bemanning van beide boten ongedeerd bleef, kon er voor de teams een streep door de laatste leg. Dat betekende dat allebei de teams 0 punten mochten bijschrijven. Vooral voor 11th Hour kwam die klap keihard aan. Het team van Charlie Enright was namelijk leider in het algemeen klassement en droomde al van de eindzege in Genua.

Het Amerikaanse team besloot een ’verzoek tot herstel’ in te dienen bij de jury. Wanneer er sprake is van een nulscore door ’bijzondere omstandigheden’, kan dit verzoek worden ingediend. De jury gaat donderdag vergaderen om te bepalen of het team van 11th Hour Racing gecompenseerd zal worden voor de tijd (en punten) die zij hebben verloren.

Juichen

En dus finishten dinsdag de boten in de laatste etappe, maar is de winnaar van de Ocean Race nog niet bekend. Later deze week wordt duidelijk of Annemieke Bes en Holcim PRB alsnog mogen juichen of dat 11th Hour de wedstrijd gaat winnen. En dat is toch een anticlimax van een episch event dat een mooiere ontknoping verdient.

