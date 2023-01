Michael van Gerwen verpulvert Chris Dobey en gaat naar halve finale WK

Mighty Mike deed het nog net niet fluitend, maar het kostte hem bijzonder weinig tijd en zo op het oog ook moeite om 2-0 in sets voor te komen. Dobey haalde zijn niveau van eerder dit WK niet, terwijl Van Gerwen ’z’n ding’ deed, zoals hij dat zelf vaker benoemt.

’Hollywood’ wekte ook totaal niet de indruk te geloven in een stunt tegen de Brabander. Hij kreeg wel wat kansjes, maar als je die niet benut tegen Van Gerwen, krijg je ’m dubbel zo hard terug. En zo werd het 3-0 en zelfs 4-0 in sets en leek een snelle afhandeling van deze kwartfinale onderweg. Dobey had tot op dat moment nog maar 2 legs gewonnen.

Bij 4-0 in sets en 2-0 in legs gooide Dobey zowaar een leg uit. Het was zelfs een break in de leg van Van Gerwen. Dobey gooide er een cynische juich uit. Hij wist dat het slechts uitstel van executie is: 5-0. Binnen 35 minuten was het al gedaan.

Reactie Van Gerwen

„Mijn score in het begin was heel goed en dat was om hem onder druk te zetten. Daar win je wedstrijden mee”, zei Van Gerwen bij Viaplay. Dobey bezweek volgens ’Mighty Mike’ al snel onder die druk. „Je zag, ik kwam op 3-0 en was de set erna iets minder, maar hij kon geen potten meer breken. Ik moest alleen zorgen dat ik geen fouten meer maakte.”

Van Gerwen had meer tegenstand verwacht van Dobey. „Maar dat heeft ook te maken met wat ik daar tegenover zet.”

In de halve finale neemt de drievoudig wereldkampioen het op tegen de Belg Dimitri Van den Bergh, die won van Jonny Clayton uit Wales. „Het is een fantastische speler. Ik zal hem veel pijn moeten doen”, zei Van Gerwen, die desondanks vol vertrouwen is. „Ik denk dat ik een fantastisch record tegen hem heb.”

Mighty Mike kwam ook nog even terug op het opzienbarende optreden van Gerwyn Price die werd uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld zette halverwege zijn partij tegen de Duitse Gabriel Clemens een koptelefoon op. „Dat was bizar”, zei Van Gerwen. „Ik zou het niet doen als ik hem was. Die jongen heeft iets gecreëerd om zich heen”, verwees Van Gerwen naar het gejoel uit het publiek. „Om daar vanaf te komen kun je het beter negeren. Hij is te goed en moet daar boven staan.”