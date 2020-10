Rafael Nadal voor de 13e (!) keer naar finale Roland Garros

Met in het achterhoofd het gegeven dat de Spanjaard een ongekend goede balans heeft in halve finales van grandslams (27-6), mocht de Argentijn proberen hem te kloppen. Onlangs op het ATP-toernooi van Rome lukte dit zowaar, maar op de gravelbaan in Parijs lukt dit sowieso maar hoogstzelden iemand.

De eerste set lijkt op papier met 6-3 een peulenschilletje te zijn geweest voor de Spaanse gravelkoning, maar niets is minder waar. De set duurde ruim een uur, maar Nadal sloeg op de juiste momenten toe.

Knuppel in hoenderhok

Ook in de tweede set gaf Schwartzman goed partij, maar Nadal was simpelweg de sterkere speler van de twee. Schwartzman haalde ook niet zijn niveau van zijn marathonpartij tegen Dominic Thiem, een ronde eerder.

De vierde game van de derde set werd de kleine Argentijn op love gebroken: 3-1. Hiermee leek hij definitief de knuppel in het hoenderhok te gooien, maar omdat de Spanjaard wat slordigheden in zijn spel kreeg, liet hij Schwartzman terug komen in de set. Bij 5-5 kreeg hij zelfs een breakpoint tegen, maar de lange game ging zoals bijna altijd dan toch naar Nadal.

In de tiebreak stelde Nadal orde op zaken: 7-0 en einde wedstrijd. De Spanjaard heeft nu zonder setverlies de finale gehaald.

Bizarre cijfers

In die finale zondag wacht de winnaar tussen Novak Djokovic en Stefanos Tsitsipas. Mocht de Serviër het duel van de Griek winnen, wordt het de negende grandslam-finale tussen Djokovic en Nadal. Daarmee zouden ze het record evenaren van Roger Federer tegen, jawel, Nadal.

Nadal speelt zondag zijn 28e finale in een grandslam-toernooi. Hiermee staat hij tweede op de eeuwige lijst. Alleen Roger Federer speelde er meer: 31. Mocht Djokovic winnen, komt hij op 27 finales.

Nadal verloor nog nooit een finale in Parijs. Hij jaagt op zijn twintigste grandslamtitel, waarmee hij op gelijke hoogte zou komen met Federer. „Het is ongelooflijk om opnieuw in de finale te staan”, zei hij na afloop. „Dit is een heerlijk moment.”

„Ik wist dat het moeilijk zou worden tegen Diego, vooral onder deze omstandigheden. Hij maakt meer breaks op de tour dan andere spelers. Het was ook tot aan het einde een zware wedstrijd. Twee weken geleden in Rome verloor ik van hem. Ik ben blij met hoe ik nu speelde en dat ik me heb verbeterd. Dit was een goede overwinning van mij.”