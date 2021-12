PSV ontsnapt bij NEC en is nieuwe koploper Eredivisie

NEC kwam verrassend al na 9 minuten op voorsprong. Lasse Schöne knalde een vrije trap richting het doel van PSV-keeper Joël Drommel, maar - net als vaker dit seizoen - maakte hij allesbehalve een goede indruk. De sluitpost bokste de bal raar weg, waardoor Magnus Mattsson kon profiteren: 1-0.

De Eindhovenaren, met de weer teruggekeerde aanvoerder Marco van Ginkel in de basis, probeerden NEC onder druk te zetten, maar erg goed lukte dat niet het eerste half uur. Grote kansen waren er dan ook nauwelijks te noteren. En dat terwijl de koppositie in de Eredivisie op het spel stond.

Ramalho baalt van de flater van Drommel Ⓒ ANP Pro Shots

Omsingeling

Een geweldige actie van Cody Gakpo had de gelijkmaker kunnen opleveren, maar zijn harde voorzet werd niet binnengegleden door Bruma. Mauro Junior krulde in de 40e minuut nog een vrije trap over de muur, maar sluitpost Mattijs Branderhorst redde. NEC werd omsingeld, maar de Nijmegenaren vochten als leeuwen in de eigen zestienmeter.

Na rust wilde PSV op jacht gaan naar de gelijkmaker, maar de beste kans na de theepauze was voor NEC via Jordy Bruijn, maar Drommel pakte deze inzet wél klemvast. Ibrahim Sangaré had een schietkans vanaf de 16, maar schoot op het lichaam van Cas Odenthal. De middenvelder zag na iets meer dan uur uur spelen de gelijkmaker afgekeurd worden wegens buitenspel. Een flinke tegenvaller voor de ploeg van Schmidt, want de achterstand bleef staan.

PSV ging ternauwernood net niet onderuit bij NEC. Ⓒ ANP Pro Shots

Toch de Eindhovense zege

In de 70e minuut kreeg Mario Götze een goede schietkans, maar ook die inzet ging er niet in. In de 76e minuut had NEC op 2-0 kunnen komen, maar Drommel was nu goed op zijn post. En een slim duwtje van Ramalho hielp ook in die situatie. In de tegenaanval aan de overkant een spervuur aan schoten, maar Branderhorst redde knap met zijn voet.

De druk van PSV nam steeds meer toe en invaller Yorbe Vertessen kopte dan ook uit een corner raak in de 80e minuut: 1-1. De Eindhovenaren hadden nog tijd om zelfs voor de winnende goal te gaan. En die kwam nog. Invaller Maxi Romero wist een voorzet op fraaie wijze terug te leggen op de geheel vrijstaande Vinicius: 1-2 in de 90e minuut. Ondanks negen minuten blessuretijd, bleef het bij 1-2.

PSV staat nu een punt voor op Ajax en Feyenoord. Deze twee ploegen spelen volgend weekeinde tegen elkaar in de Kuip de Klassieker.

