Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe technisch directeur bij Amsterdammers moet 1 juli starten Julian Ward, rechterhand Klopp bij Liverpool, sterke kandidaat als ’td’ Ajax

Door Mike Verweij & Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Julian Ward (rechts) Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Ajax geeft vol gas in de zoektocht naar een nieuwe directeur voetbalzaken als opvolger van Marc Overmars. Uiterlijk op 1 juli moet hij aan de slag kunnen, hoewel de landskampioen in het voorjaar begint met de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen. De regerend landskampioen schakelt door nadat voormalig Go Ahead Eagles-eigenaar Alex Kroes twee weken geleden voor de tweede keer ’nee’ heeft verkocht aan de rvc van de club.