Sport

Geen medaille voor skateboardster Roos Zwetsloot, 13-jarige Momiji Nishiya kampioen

Op het onderdeel skateboarden is Roos Zwetsloot op de Olympische Spelen er niet in geslaagd om een medaille te behalen. Na een geweldige start zakte ze weg naar plek vijf met 11,26 punten. De gouden plak op het debuterende sport was voor de pas 13-jarige Japanse Momiji Nishiya (15,26 punten).