FC Volendam ontsnapt in spektakelstuk aan nederlaag op bezoek bij Jong Ajax

Al na een kwartier spelen keek Volendam tegen een 2-0 achterstand aan. Max de Waal en Youri Regeer hadden hun club op voorsprong geschoten. De hoop kwam terug bij de Volendammers toen Geatano Oristanio razendsnel na 2-0 voor de aansluitingstreffer tekende: 2-1. Een minuut later bracht Christian Rasmussen de marge voor de Amsterdammers alweer terug naar twee: 3-1, maar weer twee minuten later tekende Robert Mühren voor de 3-2. Met vier goals in zes minuten ging het dus razendsnel.

Na een half uur spelen mocht Kenneth Taylor aanleggen vanaf elf meter. De speler van Jong Ajax faalde niet en schoot zijn ploeg op een 4-2 voorsprong. Het leek er in de tweede helft lange tijd op dat Jong Ajax de volle buit zou pakken, maar in de 88e minuut bracht Martijn Kaars de spanning terug. De goal leek Volendam vleugels te geven want met man en macht ging de ploeg van trainer Wim Jonk nog op jacht naar gelijkmaker en diep in de blessuretijd zorgde nog Kasius voor de 4-4. Door het gelijkspel blijft Volendam koploper, al heeft Excelsior evcenveel punten.

Excelsior

Excelsior won zeer overtuigend bij Helmond Sport: 1-5. Na 17 minuten spelen stond het al 0-2. In de 55e, 58e en 82e minuut scoorde Thijs Dallinga voor Excelsior, waarmee de 21-jarige spits seizoenstotaal opkrikte naar 20 treffers.

De Graafschap won de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht (0-4). Jasper Van Heertum, Joey Konings, Philip Brittijn en Danzell Gravenberch scoorden voor de nummer 3 van de ranglijst.