Ajax-opponent Napoli blijft winnen in Serie A, Inter en AC Milan winnen nipt

Napoli is na de winst in ieder geval voor even koploper van de Serie A. Atalanta, dat zondag tegen Cremonese speelt, kan de formatie uit Napels weer aflossen.

Napoli was veel sterker dan Spezia maar had moeite met scoren in Stadio Diego Armando Maradona. Victor Osimhen ontbrak bij Napoli. Hij heeft in het duel met Liverpool een hamstringblessure opgelopen en het is nog maar de vraag of hij op 4 oktober de uitwedstrijd tegen Ajax kan spelen. De kampioen van Nederland is op 12 oktober te gast in Napels.

Beslissing forceren

Trainer Luciano Spalletti van Napoli probeerde met invallers Piotr Zielinski, Hirving Lozano, Stanislav Lobotka, Giovanni Simeone en Gianluca Gaetano een beslissing te forceren. Uiteindelijk was het Raspadori die de winst veiligstelde voor de club die dinsdag een uitwedstrijd tegen Rangers FC in de Champions League speelt.

Bij Spezia bleef tweede doelman Jeroen Zoet op de bank.

Brozovic redt Inter met laat doelpunt tegen Torino

Internazionale heeft nieuw puntenverlies in de Italiaanse voetbalcompetitie ternauwernood voorkomen. De thuiswedstrijd tegen Torino eindigde in 1-0, dankzij een doelpunt in de 89e minuut van Marcelo Brozovic. De Kroaat tikte de bal in het doel na een pass van Nicolò Barella.

De Oranje-internationals Denzel Dumfries en Stefan de Vrij hadden een basisplaats bij Inter. Dumfries werd halverwege de tweede helft vervangen door Alessandro Bastoni. De Vrij speelde wel de gehele wedstrijd mee.

Inter had lange tijd veel moeite om ruimte te vinden in de defensie van Torino, waar voormalig Ajax-speler Perr Schuurs op de reservebank bleef zitten.

In de Serie A neemt Inter, dat vorige week met 3-2 van AC Milan verloor, nu de derde plek in met 12 punten. Torino heeft 10 punten.

AC Milan met tien man langs Sampdoria

AC Milan heeft voor het eerst dit seizoen een uitwedstrijd in de Serie A gewonnen. Het elftal van trainer Stefano Pioli deed dat bij Sampdoria: 1-2.

Milan speelde bijna de gehele tweede helft met een man minder. De Portugese aanvaller Rafael Leão kreeg in de 47e minuut zijn tweede gele kaart voor gevaarlijk spel. Hij wilde een omhaal maken in het strafschopgebied van Sampdoria, maar raakte daarbij het hoofd van een tegenstander.

Op het moment van de rode kaart leidde Milan. De Braziliaan Junior Messias opende de score in de 6e minuut. Sampdoria kwam na een klein uur spelen via Filip Djuricic langszij. De voormalig voetballer van sc Heerenveen kopte de bal, na een voorzet vanaf links, binnen: 1-1.

Het tiental van Milan trok toch aan het langste eind. Spits Olivier Giroud mocht halverwege de tweede helft een strafschop nemen en deed dat met succes (1-2).

Napoli en AC Milan delen na zaterdag de eerste plek in de Italiaanse competitie met allebei 14 punten uit zes duels.