Real Madrid pakt Spaanse titel

De ploeg van Zinédine Zidane, opnieuw sterk en degelijk spelend, kwam na nog geen half uur voetballen op voorsprong door Karim Benzema. Na de openingstreffer leunde Real comfortabel achterover en kon de kampioenswedstrijd zorgeloos uitspelen. Een kwartier voor tijd was het toch nog Benzema die scoorde uit een strafschop: 2-0. Het was in een herkansing, want de ludieke bedoelde penalty à la Cruijff-Olsen mislukte jammerlijk en mocht worden overgenomen van de scheidsrechter.

Er was nog even schrik bij Real toen doelman Thibaut Courtois keihard een knie van Quintilla tegen zijn hoofd kreeg, na een paar minuten krabbelde de Belg toch weer overeind. Invaller Vicente Iborra wist Courtois in de slotfase met een kopbal te verslaan: 2-1.

Zinédine Zidane leidde Real dit seizoen weer naar de landstitel. De Koninklijke werd in 2017 voor het laatst kampioen. Ⓒ HH/ANP

Twee jaar op rij was FC Barcelona de beste van Spanje, maar de Catalaanse ploeg mete Frenkie de Jong is dit seizoen wisselvallig. Het leidde het ontslag in van coach Ernesto Valverde, maar onder opvolger Quique Setién bleef het vertoonde spel meestal matig. De voorsprong van twee punten op het moment dat La Liga na de coronacrisis werd hervat werd door drie gelijke spelen verspeeld.

De eerste landstitel sinds 2017 leidt ongetwijfeld tot veel emoties in Madrid. Het bestuur van Real had voor de wedstrijd al een beroep gedaan op de fans om de landstitel thuis te vieren.

