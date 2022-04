Lewis Hamilton: ‘Ik ben degene die bepaalt wanneer het klaar is’

In Italië finishte de zevenvoudig wereldkampioen slechts als dertiende. Niet alleen werd Mercedes-teamgenoot George Russell vierde, ook werd Hamilton op een ronde gezet door winnaar Max Verstappen.

Het zorgde voor de nodige kritiek op Hamilton en zijn optreden leidde ook tot hoongelach. Mercedes-teambaas Toto Wolff nam het juist op voor de Britse coureur en zei dat hij met een zo goed als onbestuurbare auto moet rijden. Op social media stak Mercedes woensdag Hamilton ook een hart onder de riem met de tekst: Legend is built over time.

Hamilton stelt zelf op Instagram: “Working on my masterpiece, I’ll be the one to decide when it’s finished.”

Vrij vertaald zegt Hamilton dat hij werkt aan zijn meesterwerk en alleen hij kan bepalen wanneer het klaar is. Red Bulls topadviseur zei met een kwinkslag dat na de race in Imola misschien de gedachte door Hamiltons hoofd schoot dat hij beter na afgelopen jaar had kunnen stoppen. Sir Lewis bleef gedurende de winter lang stil, nadat hij in Abu Dhabi de wereldtitelstrijd verloor van Verstappen. Hij besloot wel door te gaan en heeft nog een contract tot en met 2023.

Luister de Telegraaf Formule 1-podcast hier of hieronder, via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify en iedere andere podcast app: