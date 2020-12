Warner Hahn tot einde van het seizoen bij Anderlecht

Warner Hahn, hier in dienst van Heerenveen. Ⓒ ANP/HH

Warner Hahn komt na de winterstop uit voor RSC Anderlecht. De 28-jarige keeper zat sinds het voortijdig afgebroken seizoen in Nederland zonder club nadat zijn contract bij sc Heerenveen was afgelopen. In Brussel tekent Hahn tot het einde van het seizoen.