’Ronaldo, wat is er met je gebeurd?’

Cristiano Ronaldo baalt van zijn optreden. Ⓒ EPA

Waar Matthijs de Ligt vrijdag een betrekkelijk rustige avond kende, had Cristiano Ronaldo het in het bekerduel met AC Milan (0-0) een stuk lastiger. De Portugese vedette van Juventus miste een strafschop en was sowieso geen schim van zichzelf, zo oordeelden Italiaanse media.