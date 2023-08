Napoli begint seizoen met zege op Frosinone ondanks goal Abdou Harroui

Abdou Harroui, oud-speler van Sparta Rotterdam, maakte het eerste doelpunt van het seizoen in de Italiaanse competitie. De 25-jarige Leidenaar benutte in de 7e minuut een strafschop, nadat ploeggenoot Jaime Báez in het zestienmetergebied onderuit was geschopt door Jens Cajuste.

Matteo Politano bracht Napoli in de 24e minuut op gelijke hoogte. Victor Osimhen, de topscorer van vorig seizoen met 26 goals, bezorgde de titelverdediger daarna met twee doelpunten de winst. De Nigeriaanse spits scoorde twee keer op aangeven van rechtsback Giovanni Di Lorenzo.

Bekijk hier de eerste goal van Osimhen.

De Georgische aanvaller Khvicha Kvaratskhelia, een van de andere uitblinkers van vorig seizoen, ontbrak in de selectie van Napoli. Oud-PSV'er Hirving Lozano bleef op de bank.

De club uit Napels werd onder leiding van Spalletti voor het eerst sinds 1990 weer kampioen van Italië. De 64-jarige trainer besloot daarna te stoppen. Spalletti werd vrijdag aangesteld als nieuwe bondscoach van Italië, als opvolger van de opgestapte Roberto Mancini.