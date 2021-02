Kwartfinales beker starten onder Siberische condities: ’Mooi, dit past bij het toernooi’

Het moge duidelijk zijn: Vitesse wacht vanavond in Kralingen tegen Excelsior een moeilijk bespeelbaar veld. Ⓒ Excelsior Media

AMSTERDAM - Het ziet er naar uit dat Excelsior-Vitesse, een van de vier kwartfinales in de KNVB-beker, dinsdagavond de eerste wedstrijd in het Nederlandse betaald voetbal is die wordt gespeeld onder de huidige Siberische condities. „Spelen in dit soort aparte omstandigheden, met de bulten sneeuw rond het veld, past ook bij het bekertoernooi. Ik vind het wel mooi”, aldus Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen.