Dylan Groenewegen kan voor opkikker zorgen na koude douche: ’ We gaan er vol voor’

George Bennett en Tobias Fos komen moegestreden over de finish. Ⓒ BSR Agency

SESTOLA - Verscholen achter zijn ’bodyguard’ Tobias Foss kwam George Bennett als een verzopen kat over de streep in Sestola. De klassementsman van Jumbo-Visma verkrampte door de kou op de slotklim, waar Egan Bernal en verschillende andere concurrenten wel iets extra’s over hadden. Een onverwachte tik in deze Giro voor de Nederlandse formatie, die vandaag in de sprint hoopt een opkikker te krijgen met Dylan Groenewegen.