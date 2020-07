Stefan de Vrij blijft met Inter derde in Serie A

Inter heeft 73 punten, één minder dan nummer twee Atalanta. Koploper Juventus staat op 80 punten en komt in de 35e speelronde donderdag in actie tegen Udinese.

AS Roma klom terug naar de vijfde plaats dankzij een ruime zege op het al gedegradeerde SPAL: 1-6. Justin Kluivert kwam in de 78e minuut in het veld. Toen stond het al 5-1 voor de bezoekers uit Rome dankzij treffers van Nikola Kalinic, Carles Pérez, Aleksandar Kolarov en twee keer Bruno Peres. Alberto Cerri had gescoord voor SPAL. Nicolò Zaniolo bepaalde de eindstand op 1-6.

AS Roma heeft met nog drie wedstrijden te spelen acht punten minder dan stadgenoot Lazio, dat vierde staat. Lazio heeft nog een wedstrijd te goed en speelt donderdag tegen Cagliari.

Lecce

Lecce houdt een kleine kans op lijfsbehoud in de Serie A. De club uit het zuiden van Italië won met 3-1 van Brescia dat daarmee net als SPAL definitief gedegradeerd is.

Heel veel schoot Lecce met de zege echter niet op. Concurrent Genoa won de stadsderby van Sampdoria met 2-1 en heeft nog altijd vier punten meer, net als Udinese. De club uit Udine van de Nederlanders Bram Nuytinck, Marvin Zeegelaar en Hidde ter Avest speelt donderdag tegen Juventus. Er volgen daarna nog drie speelronden.

Gianluca Lapadula had Lecce in de eerste helft op 2-0 gebracht met twee treffers. Daniel Dessena maakte de aansluitingstreffer, maar Panagiotis Tachtsidis bracht Lecce op 3-1.

Genoa won bij Sampdoria de belangrijke Derby della Lanterna, maar pakte vooral drie punten in de strijd tegen degradatie. Domenico Criscito benutte voor de bezoekers een strafschop en Manolo Gabbiadini had nog in de eerste helft gelijkgemaakt. Lukas Lerager was met zijn treffer voor Genoa in de tweede helft de gevierde man.