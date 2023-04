Excelsior-middenvelder Fein maanden aan de kant om stofwisselingsziekte

„Ik merk al langer dat mijn lichaam niet is zoals het zou moeten zijn en ik ben blij dat de oorzaak nu gevonden is”, verklaarde Fein. „Ik ben in goede medische handen en heb er alle vertrouwen in dat ik binnenkort weer op het veld zal staan.”

Technisch manager Niels van Duinen weet dat oud-PSV’er Mario Götze in het verleden ook last heeft gehad van een vergelijkbare ziekte. „Hij wist hiervan volledig te herstellen en terug te keren op het allerhoogste niveau”, zei Van Duinen.

Lichaam systeem uitgezet

„Adrian merkte al eerder dit seizoen dat hij kracht miste, maar probeerde toch altijd intensief te blijven trainen. Zijn behandelaar vergelijkt de ziekte met een auto: als er geen benzine in de tank zit, kan de motor niet (door)starten. Zijn lichaam heeft nu, simpel gezegd voor iedereen, zijn systeem uitgezet en daarom moet hij worden behandeld”, aldus de technisch manager.

Fein kwam afgelopen zomer over van Bayern München en speelde inmiddels veertien competitieduels voor Excelsior. Twee seizoenen geleden kwam hij op huurbasis uit voor PSV.