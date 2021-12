Sport Kort: Hoofdrollen voor Giannis Antetokounmpo en LeBron James in NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Hoofdrollen voor Giannis Antetokounmpo en LeBron James in NBA

08.50 uur: De basketballers Giannis Antetokounmpo en LeBron James hebben in de NBA weer hun klasse laten zien. Antetokounmpo leidde Milwaukee Bucks met 41 punten naar een overwinning op Houston Rockets: 123-114. James had met 33 punten een belangrijk aandeel in de winst van Los Angeles Lakers bij Oklahoma City Thunder (116-95).

De Rockets hadden hun vorige zeven wedstrijden in de NBA gewonnen, maar de ploeg uit Houston kon niet op tegen Antetokounmpo. De 27-jarige Griek forceerde in de slotfase van het duel met een aantal scores en een assist de beslissing. Antetokounmpo gooide niet alleen 41 punten bij elkaar, hij pakte ook nog eens 17 rebounds. De Bucks, regerend kampioen van de NBA, staan met zeventien overwinningen tegenover tien nederlagen op de derde plaats in het oosten. Alleen Brooklyn Nets (18-8) en Chicago Bulls (17-9) presteren beter.

In het westen klommen de Lakers naar de zesde plaats met hun veertiende zege. Phoenix Suns won met 111-90 van Boston Celtics en staat nu net als Golden State Warriors op 21 overwinningen tegenover vier nederlagen.