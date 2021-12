Sport Kort: Ivo de Bruin presteert goed in Winterberg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Bobsleeër De Bruin evenaart in Winterberg beste prestatie

13.53 uur: Ivo de Bruin heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Winterberg zijn beste prestatie van dit seizoen in de viermansbob geëvenaard. De Nederlandse bob eindigde op de Duitse baan als elfde. Vorige maand in Innsbruck was De Bruin met de broers Janko en Jelen Franjic en Stephan Huis in ’t Veld in de slee ook al elfde geworden.

„We zijn heel tevreden”, zei De Bruin. „We halen hier veel vertrouwen uit. We weten dat we het kunnen en dat we er staan. Zondag hopen we bij de start nog een stukje sneller te gaan, dat kunnen wij ook.”

Met Dennis Veenker in plaats van de geblesseerde remmer Janko Franjic zette de Nederlandse slee in de eerste run de tiende tijd neer: 54,19 seconden. „Dat was zeven tienden sneller dan ik hier ooit ben gegaan. En ik kom al twaalf jaar in Winterberg”, aldus piloot De Bruin. De tweede afdeling ging in 54,57, goed voor een elfde plek in het klassement over twee runs. De Duitser Francesco Friedrich won de wereldbekerwedstrijd, met 0,05 seconde voorsprong op zijn landgenoot Johannes Lochner.

In het wereldbekerklassement staat De Bruin op de zestiende plaats. Een plek in de top-12 betekent plaatsing voor de Olympische Spelen in Peking. Als De Bruin tussen de dertiende en twintigste plek eindigt, moet hij in ieder geval één keer bij de eerste acht in een wedstrijd zijn geëindigd om naar China te mogen.

Rolstoelbasketbalsters prolongeren EK-titel zonder spelen finale

13.02 uur: De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben hun Europese titel geprolongeerd zonder de finale te spelen. De ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden zou het in Madrid in de eindstrijd opnemen tegen Groot-Brittannië, maar de Britse ploeg trok zich terug nadat voor de tweede keer deze week een speelster positief had getest op het coronavirus.

De Britse basketbalsters bereikten de finale met een zege op Duitsland (58-51), maar kort daarna besloten ze terug naar huis te gaan vanwege de coronabesmettingen. Nederland had zich voor de eindstrijd van het EK geplaatst met een ruime zege (68-33) op gastland Spanje. Bo Kramer blonk uit met 27 punten.

„Dit is nog steeds een bijzondere tijd en de gezondheid van de mens moet altijd voorop staan”, zegt Van der Linden. „Dat we op deze manier Europees kampioen worden is jammer, maar in de wedstrijden die we tegen alle teams hebben gespeeld was er een duidelijk verschil. We zijn nog steeds groeiende en worden steeds breder. Mooi om te zien hoe iedereen beter wordt.”

Afgelopen zomer veroverden de rolstoelbasketbalsters van Oranje in Tokio goud op de Paralympische Spelen.

Eerste coronageval voor WK darts in Londen

11.59 uur: Enkele dagen voor de start van het WK darts in Londen heeft het toernooi al te maken met het eerste coronageval. De Spaanse darter Juan Francisco Rodriguez testte positief op het coronavirus en kan niet meedoen in Alexandra Palace. Hij wordt vervangen door de Australiër Gordon Mathers, de eerste reserve.

De 40-jarige Mathers neemt het eerste ronde op tegen de Engelsman Jason Heaver. De winnaar van die partij treft vlak voor kerst de Nederlander Danny Noppert in de tweede ronde.

Het WK begint woensdag. Zoals gebruikelijk komt met Gerwyn Price de titelverdediger dan gelijk in actie. De Welshman sluit de eerste avond af met een partij in de tweede ronde tegen de winnaar van de openingspartij tussen de Engelsman Ritchie Edhouse en Lihao Wen uit China. Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen komt volgende week zaterdag voor het eerst in actie.

Voor bezoekers aan Alexandra Palace geldt de zogeheten 3G-regel. Om naar binnen te mogen, moeten ze kunnen aantonen gevaccineerd te zijn, een recente negatieve test te hebben of in de afgelopen zes maanden het coronavirus te hebben doorgemaakt.

Hoofdrollen voor Giannis Antetokounmpo en LeBron James in NBA

08.50 uur: De basketballers Giannis Antetokounmpo en LeBron James hebben in de NBA weer hun klasse laten zien. Antetokounmpo leidde Milwaukee Bucks met 41 punten naar een overwinning op Houston Rockets: 123-114. James had met 33 punten een belangrijk aandeel in de winst van Los Angeles Lakers bij Oklahoma City Thunder (116-95).

De Rockets hadden hun vorige zeven wedstrijden in de NBA gewonnen, maar de ploeg uit Houston kon niet op tegen Antetokounmpo. De 27-jarige Griek forceerde in de slotfase van het duel met een aantal scores en een assist de beslissing. Antetokounmpo gooide niet alleen 41 punten bij elkaar, hij pakte ook nog eens 17 rebounds. De Bucks, regerend kampioen van de NBA, staan met zeventien overwinningen tegenover tien nederlagen op de derde plaats in het oosten. Alleen Brooklyn Nets (18-8) en Chicago Bulls (17-9) presteren beter.

In het westen klommen de Lakers naar de zesde plaats met hun veertiende zege. Phoenix Suns won met 111-90 van Boston Celtics en staat nu net als Golden State Warriors op 21 overwinningen tegenover vier nederlagen.