Harrie Lavreysen pakt ook Europese titel op keirin

Bij keirin komen zes renners eerst achter een motor op gang, om daarna in drie rondes te sprinten om de winst. Lavreysen is de regerend wereldkampioen op dit onderdeel.

Voor Mehdi Kordi, de nieuwe bondscoach van de sprinters, was het mannentoernooi een groot succes. Hoogland won het vierde sprintonderdeel, de niet-olympische kilometer tijdrit, zodat de overheersing van de Nederlandse mannen weer compleet was. Bij de EK van vorig jaar meden Lavreysen en Hoogland de individuele onderdelen op de kleinere piste van München, waar alleen de titel op de teamsprint werd veroverd. Op dat onderdeel ging het twee maanden later op de WK mis en verloren de viervoudig wereldkampioenen met miniem verschil van Australië, wellicht omdat derde man Roy van den Berg niet topfit was.

In Grenchen werd dat rechtgezet, hoewel Hoogland zich amper had voorbereid op het toernooi. Met vriendin Shanne Braspennincx, de olympisch kampioene keirin die de EK liet schieten, was hij vooral druk aan het verbouwen in hun huis in Haarle. Hoogland, die na de Spelen van Tokio ook gas terugnam, gaat zich pas komende zomer serieus richten op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs, met eerst de WK in augustus.

Lavreysen heeft zo’n pauze niet nodig. Hij nam na de Spelen wel vakantie, maar pakte de training snel weer op. Het resulteerde afgelopen jaar in Saint-Quentin-en-Yvelines al weer in twee wereldtitels. Op de EK kwam hij op drie titels uit. „Mooi dat alles weer samenvalt”, sprak hij bij de NOS. Lavreysen was eerder op de WK’s van Berlijn (2020) en Roubaix (2021) met drie titels goed geweest voor een hattrick. Op een EK was hem dat eerder nog niet gelukt. „Het was een moeilijke finale. Jef lootte net voor me en kon gaan zitten wachten tot ik mijn aanval zou inzetten. Hij had, toen ik bovenlangs kwam, pech dat die Fransman uit zijn lijn kwam. Maar ik denk dat ik sowieso genoeg snelheid had.”

Nederland sloot de EK af met vier gouden, één zilveren en vijf bronzen medailles.

Keirin vrouwen

Steffie van der Peet eindigde als vierde geëindigd op de keirin. De titel ging naar de Duitse Lea Sophie Friedrich, die vorig jaar ook al de beste was. Friedrich is tevens de regerend wereldkampioen. Friedrich hield op het onderdeel, waarbij zes rensters eerst achter een motor op gang komen om daarna in drie rondes te sprinten om de winst, de Britse Emma Finucane en de Duitse Emma Hinze achter zich. Van der Peet (23) was vorig jaar bij de WK derde op de keirin.

Koppelkoers vrouwen

De baanwielrensters Maike van der Duin en Marit Raaijmakers zijn er op de slotdag van de EK in het Zwitserse Grenchen niet in geslaagd een medaille te veroveren op de koppelkoers. Het Nederlandse koppel eindigde als achtste na een pechvol optreden, met onder meer twee lekke banden.

Het goud was na honderd rondes met om de tien een sprint voor de Britse vrouwen Katie Archibald en Elinor Barker. Zij troefden de Franse en de Italiaanse vrouwen, respectievelijk tweede en derde, af. De wereldkampioenen Lotte Kopecky en Shari Bossuyt uit België moesten genoegen nemen met de vierde plaats.

Van der Duin pakte eerder brons op de afvalkoers.

Koppelkoers mannen

Yoeri Havik en Vincent Hoppezak konden geen hoofdrol vervullen op de koppelkoers bij de mannen. De Nederlanders sloten het slotonderdeel op de laatste dag van de titelstrijd af als negende.

De titelverdedigers Roger Kluge en Theo Reinhardt uit Duitsland pakten opnieuw de titel. Het zilver ging naar Italië terwijl de Franse wereldkampioenen Donavan Grondin en Benjamin Thomas genoegen moesten nemen met brons.

Havik en Hoppezak pakten in de eerste van twintig sprints nog wel de nodige punten en stonden halverwege de wedstrijd over 50 kilometer nog derde. Uiteindelijk moesten ze ook nog een ronde toegeven op de toplanden met een aftrek van 20 punten tot gevolg.