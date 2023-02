Lavreysen, Hoogland en Van der Peet naar finale keirin op EK

Lavreysen, de regerend wereldkampioen, werd tweede in zijn halve finale. Hoogland was in zijn heat de beste. Bij keirin komen zes renners eerst achter een motor op gang, om daarna in drie rondes te sprinten om de winst.

Lavreysen en Hoogland maakten deel uit van de ploeg die eerder dit EK op de teamsprint het goud pakte. Lavreysen won daarnaast ook het sprinttoernooi, terwijl Hoogland de beste was op de kilometer tijdrit.

Bij de vrouwen plaatste Steffie van der Peet zich voor de finale, waarin ze het opneemt tegen onder anderen de Duitse Europees en wereldkampioene Lea Sophie Friedrich. Van der Peet, 23 jaar en geboren in Den Haag, finishte in haar halve finale als derde. Vorig jaar pakte ze brons op keirin bij de WK in Frankrijk.