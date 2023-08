’AZ bereikt akkoord over Ibrahim Sadiq’

De 23-jarige Ghanees is een snelle buitenspeler, die voor de Zweedse club 25 goals in 41 duels heeft gemaakt. Eerder speelde Sadiq voor het Deense FC Nordsjaelland. De clubs zouden in hoofdlijnen een akkoord hebben bereikt over de hoogte van de transfersom, die volgens Zweedse bronnen rond 4 miljoen euro ligt. Bepalende aanvullende voorwaarden zijn nog wel voorwerp van discussie, terwijl BK Häcken er ook op inzet om Sadiq zowel zondag in de stadsderby tegen IFK Göteborg als donderdag in de return van de play-off van de Europa League tegen Aberdeen nog op te stellen.

Omdat de transferwindow in Nederland komende vrijdag pas om middernacht sluit, zou dat qua tijdsschema wel haalbaar kunnen zijn.

Een transfer van Sadiq zou het totaal aan uitgaven op de transfermarkt van AZ deze zomer opstuwen richting 13,5 miljoen euro. Eerder werden Alexandre Penetra (Familicao), Denso Kasius (FC Bologna), David Møller Wolfe (SK Brann), Ruben van Bommel (MVV) en Tiago Dantas (Benfica) al aangetrokken.

Daar tegenover staat het vertrek van Tijjani Reijnders (AC Milan), Sam Beukema (FC Bologna), Jesper Karlsson (FC Bologna) en Milos Kerkez (Bournemouth) voor in totaal zo’n 60 miljoen euro. Daar komt Pantelis Hatzidiakos, die zijn medische keuring bij Cagliari al heeft ondergaan, nog bij. Het is de bedoeling dat Hatzidiakos wel nog eerst met AZ de return in de play-off van de Conference League tegen SK Brann afwerkt. Ook Yusuf Barasi is vertrokken. De aanvaller heeft de overstap gemaakt naar het Turkse Adana Demirspor.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie