Live Eredivisie: PEC Zwolle-FC Utrecht

Zondag komen de Eredivisie-liefhebbers met liefst zes wedstrijden helemaal aan hun trekken, maar vanavond staan er ook al drie spannende affiches op het programma.

18.45 uur: Willem II - VVV-Venlo

De Tilburgers draaien nog niet zo lekker als vorig jaar en staan voorlopig veertiende. De bezoekers uit Venlo zullen voor altijd herinnerd worden aan de 0-13 tegen Ajax van een maand geleden, maar staan wel keurig in de middenmoot. De elfde plaats en drie punten meer dan de tegenstander van vanavond zorgen voor vertrouwen bij VVV.

20.00 uur: FC Groningen - Vitesse

De Arnhemmers zijn voorlopig de verrassing van dit Eredivisie-seizoen, maar kunnen na de interlandbreak direct een pittig potje in Groningen verwachten. De thuisploeg hoopt te profiteren van de absentie van Riechedly Bazoer, die tot dusver een belangrijke rol vertolkte nij Vitesse. Trainer Danny Buijs zit bij FC Groningen weer op de bank.

21.00 uur: PEC Zwolle - FC Utrecht

FC Utrecht begon vol ambities aan het seizoen, maar staat voorlopig ’maar’ negende. Met René Hake als eindverantwoordelijke gaan de Domstedelingen in Zwolle proberen dichter naar de subtop te kruipen. Vorig jaar eindigde dit duel in Overijssel in een spektakel: 3-3.

Zondag:

12.15 uur: Ajax - Heracles Almelo

Ajax - Heracles Almelo 14.30 uur: Fortuna Sittard - Feyenoord

Fortuna Sittard - Feyenoord 14.30 uur: Sparta Rotterdam - ADO Den Haag

Sparta Rotterdam - ADO Den Haag 16.45 uur: RKC Waalwijk - SC Heerenveen

RKC Waalwijk - SC Heerenveen 16.45 uur: FC Twente - PSV

FC Twente - PSV 20.00 uur: AZ - FC Emmen

