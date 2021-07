Wout van Aert completeert unieke Tour-trilogie, tweede eindzege voor Tadej Pogacar

De renners hielden tijdens de eerste kilometers de traditie in stand door in een heel traag tempo naar Parijs te rijden. Daarbij nam met name geletruidrager Pogacar alle tijd om op de foto te gaan met verschillende (groepjes) renners. Een van zijn knechten, Mikkel Bjerg, kreeg de eer om het laatste bergpunt van deze Tour de France op te rapen.

Zodra de finish op de Avenue des Champs-Élysées voor de eerste keer gepasseerd werd, schoot de wedstrijd in gang. Jonas Rutsch opende het bal. Het was uiteindelijk zijn ploeggenoot Stefan Bissegger die met Harry Sweeny, Patrik Konrad en Casper Pedersen wegraakte. Toen de voorsprong zo’n dertig tellen was, haakte Pedersen opvallend genoeg af. Ondertussen toonde Mark Cavendish nog eens zijn spierballen in de tussensprint tegenover Michael Matthews.

Het koptrio werd al snel gegrepen, waarna Ide Schelling probeerde weg te komen. Hij kreeg Michael Valgren en Brent Van Moer mee. Hun maximale voorsprong was een kleine dertig tellen. Het peloton deed er lang over om de vluchters te grijpen. Pas in de laatste ronde op de beroemde Parijse straat gebeurde het. Voormalig Tour-winnaar Geraint Thomas en enkele anderen probeerden ook nog uit te lopen, maar de massasprint was onvermijdelijk.

Mike Teunissen trok de sprint aan voor Wout van Aert, die Jasper Philipsen en Cavendish afhield. Daarmee heeft de Belg van Jumbo-Visma deze Tour een een berg-, tijd- en sprintrit gewonnen. Hij is de eerste sinds Bernard Hinault in 1979 die dat lukt.

De klassementen

Net zoals vorig jaar wordt Pogacar gehuldigd als de winnaar van de Tour de France in Parijs. Jonas Vingegaard en Richard Carapaz completeren het podium. Wilco Kelderman is met een vijfde plaats de beste Nederlander. Pogacar heeft ook de bolletjestrui en het wit in de wacht gesleept, alleen het groen is voor Mark Cavendish. Bahrain-Victorious, het team van Wout Poels, valt ook nog in de prijzen als de winnaar van het ploegenklassement.