Premium Het beste van De Telegraaf

Wout Brama zwaait af Hoe verging het de andere FC Twente-helden van 2010?

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Theo Janssen met de kampioensschaal. Ⓒ Pro Shots

ENSCHEDE - Wout Brama heeft dinsdag zijn afscheid aangekondigd na een profcarrière van achttien jaar. Nog maximaal vijf wedstrijden, als FC Twente doordringt tot de finale van de play-off, en dan zit het erop voor de Almeloër. Met het afzwaaien als prof van de 36-jarige middenvelder, is bijna het hele kampioensteam van FC Twente uit 2010 met voetbalpensioen. Een overzicht van de huidige bezigheden van de hoofdrolspelers van dat memorabele voetbaljaar, die voor een ongekend volksfeest zorgden in Twente met de unieke intocht over de door supporters omzoomde A1.