Scorende Frenkie de Jong met FC Barcelona in spektakelstuk langs Villarreal

Door de zege van de regerend landskampioen is het gat met koploper en aartsrivaal Real Madrid twee punten in het voordeel van de koninklijke. Ook het Girona van Daley Blind heeft zeven punten.

De Jong

Nadat Barcelona in de 12e minuut aan de leiding was gekomen door een doelpunt van Gavi was het tijd voor het doelpunt van De Jong. De 26-jarige Nederlander zette de aanval op en schoot beheerst raak. Het betekende zijn eerste treffer dit seizoen in La Liga, en zijn 11e in totaal in Spanje. Die 0-2 was overigens geflatteerd, want Villarreal begon beter aan het duel.

Maar wie dacht dat de thuisploeg door die achterstand in de war raakte, kwam bedrogen uit. Sterker nog: voor de rust had El Submarino Amarillo (de gele duikboot) de schade gerepareerd. Juan Foth en Alexander Sørloth (in het verleden nog speler van FC Groningen) sloegen in respectievelijk de 26e en 40e minuut toe. Vooral de 2-2 was van grote schoonheid.

De nekslag

Na de rust werd het er niet beter op voor de Catalanen. Alex Baena was het eindstation van een snelle uitbraak van de thuisploeg. Die treffer viel in de 50e minuut. De landskampioen in de problemen.

Maar deze keer rechtte Barcelona de rug. Lamine Yamal, vorig maand zestien jaar oud geworden, raakte nog de kruising, maar scoren deed Ferran Torres in de 68e minuut wel. Drie minuten later was het tijd voor de eerste seizoenstreffer van Robert Lewandowski. De 35-jarige Pool mocht de bal intikken nadat de sterk spelende Yamal de paal trof.

Bekijk hier de gelijkmaker en de 3-4.