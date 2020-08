Formule 1 presenteert vier extra races

Later dit jaar wordt ook in Turkije (15 november), Bahrein (29 november en 6 december) en Abu Dhabi (13 december) geracet. Daar blijft het bij, waardoor het corona-seizoen op Yas Marina Circuit in Abu Dhabi wordt afgesloten. Ook de afgelopen jaren eindigde het circus daar.

Turkije is nieuw op de kalender. In Istanboel vond in 2011 voor het laatst een F1-race plaats. Het circuit dient nog wel een laatste check te doorstaan voor het licht definitief op groen kan.

De Grand Prix van Turkije werd in 2011 voor het laatst gehouden, met Sebastian Vettel in een Red Bull-bolide als winnaar. „We zijn trots om te kunnen aankondigen dat Turkije, Bahrein en Abu Dhabi onderdeel zijn geworden van het seizoen 2020”, zegt Chase Carey, de baas van de Formule 1.

Tot dusver zijn dit seizoen zes races verreden: in Oostenrijk (twee keer), Hongarije, Engeland (twee keer) en Spanje. Komend weekeinde staat de GP van België op het programma.

Lewis Hamilton gaat op dit moment aan de leiding in de WK-stand, gevolgd door Max Verstappen.

China

Aanvankelijk zou het seizoen uit 22 races bestaan. De Formule 1-organisatie heeft de GP van China definitief geschrapt voor dit jaar. Die race zou eigenlijk aan het begin van het seizoen worden gehouden, maar werd tot nader order uitgesteld. Het komt in 2020 niet meer van een wedstrijd op Chinese bodem.

Toeschouwers

De Formule 1 hoopt later dit jaar bij enkele races toch een gereduceerd aantal toeschouwers te kunnen toelaten. Waar dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

