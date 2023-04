Tranen van ontroering bij onthulling muur van Wim Jansen

De plek waar de muurschildering van de Rotterdamse kunstenaar Ricardo van Zwol levensgroot is aangebracht, ademt bovendien één en al nostalgie en liefde voor Feyenoord. Recht tegenover de gevel prijkt op de andere muur immers het geschilderde kunstwerk van Coen Moulijn, die daar ook werd geboren.

Tegenover de net onthulde muurschildering van Wim Jansen was al een groot portret van Coen Moulijn, een ander Feyenoord-icoon. Ⓒ René Bouwman

Voetbalgrootheden

Zo zijn de twee voetbalgrootheden, die in 1970 samen de Europa Cup I en de wereldbeker wonnen met Feyenoord, weer net zo dicht bij elkaar als ruim vijftig jaar geleden op het voetbalveld. Moulijn was destijds linksbuiten, Jansen stond er één linie achter op het middenveld. Meestal met Wim van Hanegem en Franz Hasil nog aan zijn zijde.

Iets meer dan een jaar na zijn overlijden heeft Rotterdam de man, die voetballer, trainer, technisch directeur en opleider was bij Feyenoord, op deze wijze een aandenken gegeven waar iedere inwoner in het hart van de stad naar kan kijken. Tranen van ontroering waren er te zien bij de familie, maar ook bij Jansens vroegere boezemvriend Jan Boskamp. Andere oud-Feyenoorders, van jong tot oud zoals Regi Blinker en Guus Haak, keken in de menigte ook met bewondering toe.

Parkeren bij Coen Moulijn

Wim junior vertelde dat de plek al vele jaren alles betekende voor zijn vader. „Mijn zus woonde in het huis hier op de hoek. En als mijn vader bij haar op bezoek ging, wilde hij per se zijn auto parkeren op het vakje recht onder de schildering van Coen Moulijn. Dat betekende heel veel voor hem. Nu staat hij hier zelf afgebeeld, en hoe dit is gedaan is werkelijk schitterend”, zei de zoon van de oud-voetballer. „Kijk eens hoe hij op die muur staat, exact zoals hij was.”

Dochter Petra, Cobie Jansen en zoon Wim junior bij de onthulling van de muurschildering van Wim Jansen. Ⓒ René Bouwman

Wim Jansen senior overleed op 25 januari vorig jaar op 75-jarige leeftijd. Hij leed, zonder dat veel mensen ervan op de hoogte waren, aan de ziekte van Alzheimer. Jansen speelde 476 officiële wedstrijden voor Feyenoord en stond met het Nederlands elftal tweemaal in de finale van een wereldkampioenschap (1974 in Duitsland en 1978 in Argentinië).

Te bescheiden

In De Telegraaf vertelt oud-Feyenoorder Theo van Duivenbode juist vandaag in een interview hoe formidabel Jansen was als middenvelder. „Toen ik bij Feyenoord speelde, hadden we Wim van Hanegem, Franz Hasil en Wim Jansen op het middenveld. Van Hanegem en Jansen waren allebei bescheiden, maar zowel hun werklust als techniek was fenomenaal. Van Hanegem was net als Cruijff tactisch briljant, sterk in de lucht en verloor geen duel. Jansen kon echt verschrikkelijk goed voetballen. Veel mensen hebben nooit stilgestaan bij hoe goed hij daadwerkelijk was. Als je te bescheiden bent in dit land, helpt dat je niet altijd.”

Ook Jan Boskamp, boezemvriend van Wim Jansen, laat zijn enthousiasme blijken. Ⓒ René Bouwman

Met het metershoge kunstwerk wordt nu in elk geval recht gedaan aan de kwaliteiten van de oud-international. De bewoners van de wijk in Rotterdam-Noord en de woningbouwcorporatie verleenden graag toestemming voor de plaatsing van het kunstwerk.