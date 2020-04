Ook Bayern München weer voorzichtig in training

Ze dienen zich op verschillende tijdstippen met hun auto in de ondergrondse parkeergarage te melden, waar ze worden opgehaald en naar diverse kleedkamers worden gebracht.

Het trainen gebeurt afzonderlijk van elkaar. Douchen en eten moeten de spelers daarna thuis doen. Volgens het voetbalmagazine Kicker zal de clubleiding er streng op toezien dat alles gebeurt binnen de richtlijnen van de Duitse autoriteiten over de leef- en gedragswijze in verband met het coronavirus.

Bayern gaat ook door met de thuistrainingen, die via een chatprogramma aan de spelers in hun woning worden doorgegeven. Bij de heringevoerde oefensessies op het trainingscomplex in München is nog geen publiek welkom.

De Bundesliga ligt minimaal nog tot eind april stil.

De spelers van het Bayer Leverkusen van Peter Bosz stonden vorige week al in groepjes van twee op het veld. Ook Alfred Schreuders Hoffenheim start deze week met trainingen op die manier.