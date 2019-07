’Ajax-directeur raadde De Jong Barcelona aan’

„In de periode dat Barça zich meldde, heb ik veel met hem over de club gesproken. Hij heeft me geadviseerd om voor Barcelona te kiezen, omdat hij er heeft mogen spelen en wonen. Hij heeft er naar eigen zeggen een fantastische tijd gehad”, aldus de middenvelder.

Maar ook drie andere grote namen speelden mee in zijn beslissing voor de Catalaanse topclub te tekenen. „Xavi, Andres Iniesta en Sergio Busquets vormden in de gouden tijd het middenveld. En daar keek ik veel naar.”

Paris Saint-Germain

Tot drie dagen voor de deal met Barcelona was zelfs De Jong ervan overtuigd dat hij een transfer zou maken naar PSG, waarmee hij een persoonlijk akkoord had voor vijf jaar. Dat de onderhandelingen tussen de Fransen en Ajax alsnog spaak liepen en Barcelona er als de kippen bij was, vindt opa Jan uiteindelijk een zegen.

„Barça was vanaf zijn tiende de droom van Frenkie. Dat heeft hij als jonge jongen in een interview met de lokale krant bij ons ook uitgesproken. Hij zei: net als Marc Overmars, eerst Arsenal en dan Barcelona”, herinnert de grootvader van de kersverse FC Barcelona-speler zich. „Arsenal heeft hij maar overgeslagen.”

