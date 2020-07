Vitesse haalt drie spelers op één dag

Nadat de Arnhemmers eerder op de dag al de Duitse linksback Maximilian Wittek presenteerden, kwamen daar in de avonduren de Deense centrumverdediger Jacob Rasmussen en de Belgische aanvaller Loïs Openda bij.

Rasmussen (23) wordt gehuurd van het Italiaanse Fiorentina, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan het Duitse Erzgebirge Aue. Eerder speelde Rasmussen ook voor Empoli, Rosenborg en het Duitse FC Sankt-Pauli.

Loïs Openda Ⓒ Vitesse

Openda (20) is een Belgische jeugdinternational, die wordt gehuurd van de Belgische kampioen Club Brugge. De zoon van ouders uit Marokko en Congo is door Brugge overgenomen van Standard Luik en speelde al 53 wedstrijden in de hoofdmacht van de Belgen, waaronder twaalf duels in de Champions League. Het contract van Openda bij Brugge loopt nog tot 2023.