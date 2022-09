Sterke Wesley Koolhof onderuit in dubbelfinale US Open

Koolhof en Skupski zijn bezig aan een fantastisch jaar en waren vanaf januari samen al goed voor zes titels. De enige triomf die nog ontbreekt is een eindzege bij een major en die zal er dit jaar ook niet komen. De Amerikaanse/Britse combinatie was in de finale op de juiste momenten net wat scherper en gehaaider.

Tweede verloren finale bij major

Koolhof had in 2020 de finale van de US Open ook al eens verloren, toen aan de zijde van Nikola Mektic. Eerder dit jaar kwam de 33-jarige Nederlander er al wel achter hoe het voelt om een grandslamtoernooi te winnen. Met Ena Shibahara won hij het gemengd dubbel op Roland Garros.

"Het was je eerste slamfinale. Laten we hopen dat je je tweede wint"

„Ik sta op precies dezelfde plek als twee jaar geleden. Toen was er niemand, maar het resultaat was wel hetzelfde. Toch voelt dit beter”, zei Koolhof, refererend aan de editie van 2020 waarbij na de uitbraak van het coronavirus geen toeschouwers aanwezig waren.

Wesley Koolhof in actie aan het net. Ⓒ AFP

„Jullie hebben geweldig gespeeld en een hoog niveau gehaald, ik hoop dat we nog vaak tegen elkaar mogen strijden”, zei Koolhof tegen zijn tegenstanders, waarna hij zich ook tot zijn partner richtte. „Bedankt voor het spelen, Neal. Het was je eerste slamfinale. Laten we hopen dat je je tweede wint.”

Koolhof sterk

In de sterke eerste set liet Koolhof zich gelden met schitterend volleerwerk en had hij bovendien geen enkele moeite om zijn eigen servicegames te behouden. Toch ging de set naar de sluwe opponenten, die in de tiebreak net wat scherper bleken dan het Nederlands/Britse koppel. In de tweede set namen Koolhof en Skupski snel een breek voorsprong, maar die was het tweetal ook al gauw weer kwijt omdat de Brit zijn servicegame uit handen gaf. Dit deed hij bij 5-6 nog een keer. Toen was het direct gebeurd.

Davis Cup

Koolhof gaat zich nu klaarmaken voor de Davis Cup Finals in Glasgow, waarvoor captain Paul Haarhuis hem heeft opgeroepen. Dinsdag komt Oranje voor het eerst in actie, tegen Kazachstan.

Bekijk hieronder het wedstrijdpunt.

Bron: discovery+