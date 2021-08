PSV begint voorbereiding op FC Midtjylland met toespraak

Trainer Roger Schmidt Ⓒ ANP

EINDHOVEN - De voorbereiding van PSV op de eerste wedstrijd in de voorronde van de Champions League dinsdag in Eindhoven tegen FC Midtjylland begon met een toespraak. Trainer Roger Schmidt verklaarde de eenmalige absentie van Mario Götze en legde uit waarom we de spelers Mo Ihattaren en Denzel Dumfries waarschijnlijk niet meer terugzien.