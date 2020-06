Boze brief atleten aan IOC: ’We staan op kruispunt’

De 75-jarige ex-sprinter sloot zich zaterdag aan bij actieve Amerikaanse atleten die een brief sturen aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Daarin wordt opgeroepen tot het schrappen van regel 50 van het Olympisch Handvest, dat politieke protesten verbiedt. „Atleten worden niet langer het zwijgen opgelegd”, staat in de brief die werd ondertekend door Carlos en andere atleten.

„We staan nu op een kruispunt. Het IOC kan niet doorgaan met het straffen of verwijderen van atleten die opkomen voor waar ze in geloven, vooral niet als die overtuigingen een voorbeeld zijn van de doelen van de Spelen.”

Het iconische beeld van Tommy Smith (midden) en John Carlos (rechts). Ⓒ AFP

Veel sportorganisaties hebben de Black Lives Matters-campagne de afgelopen maanden omarmd, spelers knielden voorafgaande aan wedstrijden in sympathie voor antiracismeprotesten. Volgens regel 50 is dat niet toegestaan tijdens de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Het IOC zei eerder deze maand dat het atleten zou raadplegen om „verschillende manieren te verkennen waarop atleten op een waardige manier hun steun kunnen betuigen aan de principes die zijn vastgelegd in het Olympisch handvest.”

Carlos, die op de 200 meter brons had gewonnen, werd met gouden medaillewinnaar Tommie Smith van de Olympische Spelen van Mexico verwijderd nadat ze hun vuisten hadden opgeheven en hun hoofd hadden laten zakken tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied.