FC Utrecht aast op Mees Hoedemakers

Hoedemakers, die sinds 2019 voor de Friese club speelt, gaat zijn laatste contractjaar in. Als SC Cambuur nog iets van zijn transferwaarde wil verzilveren, dan is dit het geijkte moment. In theorie zou het ook nog in januari kunnen, maar dat is traditioneel een moeilijke window gebleken. Hoedemakers, die in het verleden al transfers naar FC Midtjylland en Lecce zag afketsen vanwege de vraagprijs van SC Cambuur, lijkt klaar voor de stap omhoog.

Jeugd van AZ

De 24-jarige middenvelder, die zijn opleiding bij AZ genoot, is al geruime tijd een van de betere spelers bij SC Cambuur. Bronnen rond de Friese club verwachten dat de vraagprijs 1,5 à 2 miljoen euro zal bedragen. FC Utrecht geeft in de regel niet meer dan rond de 1 miljoen euro uit voor transfersommen. Behalve Hoedemakers is ook Sean Klaiber nog altijd in beeld bij FC Utrecht. De rechtsback heeft geen sportieve toekomst bij Ajax en mag vertrekken uit Amsterdam. FC Utrecht zit op het vinkentouw om de speler terug te halen, als er gunstige financiële voorwaarden kunnen worden gerealiseerd.

FC Twente

Hoedemakers wordt ook in verband gebracht met FC Twente, waar hij op het lijstje staat als de club uit Enschede alsnog tot overeenstemming zou komen met Feyenoord over Ramiz Zerrouki. De verwachting is, dat Feyenoord die interesse weer actualiseert nu Fredrik Aursnes definitief is verkocht aan Benfica voor 15 miljoen euro.