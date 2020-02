Dick Advocaat bijt van zich af: ’Die mensen hebben er weinig verstand van’

„Ga niet zeggen dat het geluk is, dit elftal zit gewoon heel goed in elkaar”, zei de 72-jarige Hagenaar na de zege op FC Emmen (3-0). Feyenoord is onder leiding van Advocaat nog altijd ongeslagen in de eredivisie. De gelouterde trainer werd eind oktober aangesteld na het vertrek van Jaap Stam.

Met Advocaat op de bank verloor Feyenoord alleen in de Europa League bij FC Porto (3-2). De Rotterdammers bereikten de kwartfinales van het bekertoernooi en klommen in de eredivisie van de twaalfde naar de derde plaats. „Wie zegt dat we alleen maar geluk hebben, heeft er weinig verstand van. Je wint niet tien van de vijftien wedstrijden met geluk. Dit elftal is gewoon heel moeilijk te verslaan en scoort op de goede momenten.”

Advocaat instrueert zijn elftal. Ⓒ BSR Agency

De ploeg van Advocaat staat nu zeven punten achter op Ajax en AZ, volgende week de tegenstander van Feyenoord. „We bekijken het per wedstrijd. We spelen nu een paar keer achter elkaar uit, we kunnen onze borst natmaken.” Advocaat had nog wel een tip voor PSV, dat zondag tegen koploper Ajax speelt. „Iedereen denkt dat ze gaan verliezen. Ze kunnen dus vrijuit spelen. Ik weet uit ervaring dat PSV bij Ajax vaak goede resultaten haalt. Je moet niet gek opkijken als dat zondag weer gebeurt.”

Over de scorende debutant Oguzhan Özyakup was Advocaat gematigd tevreden. „Hij maakte een prachtige goal, geweldig voor z’n zelfvertrouwen. Maar je kon ook zien dat hij een tijdje niet gespeeld had, het kan allemaal beter.”