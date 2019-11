Live Eredivisie: Hoe vergaat het Advocaat met Feyenoord in Venlo?

Volg alle duels in de Eredivisie via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut.

Op de zondag kan Vitesse de derde plaats op de ranglijst innemen. Na het puntenverlies van PSV op zaterdagavond tegen Sparta (2-2) moeten de Arnhemmers winnen om over de club uit Eindhoven heen te springen. Makkelijk zal het niet worden, aangezien FC Emmen tot zover al zijn punten (10) in eigen huis heeft behaald.

Vervolgens is het de beurt een VVV en Feyenoord. Bij dat duel zal het voornamelijk gaan om het debuut van Advocaat als trainer van Feyenoord. In het verleden verloor de oefenmeester zijn openingsduel vaker, als hij na de start van het nieuwe seizoen het roer overnam. Echter steken de Limburgers in een niet al te beste vorm. De laatste vijf Eredivisieduels gingen verloren en daarnaast werd het woensdag ook nog eens door de amateurs uit Heerlen (Groene Ster) uitgeschakeld voor de beker.

Op hetzelfde tijdstip spelen ook FC Utrecht-Fortuna Sittard en FC Groningen-Willem II. FC Utrecht staat knap vijfde en heeft een zege nodig om niet de aansluiting bij de top te verliezen. Fortuna vecht op zijn beurt om uit de degradatiezone te komen. FC Groningen krijgt een Willem II in vorm op bezoek.

De twaalfde speelronde wordt afgesloten in Den Haag, waar ADO drie punten nodig heeft om niet verder in de problemen te komen. De Friezen zijn in vorm en zijn al vijf Eredivisiewedstrijden ongeslagen.

Programma Eredivisie

12:15 uur: FC Emmen - Vitesse 2-1

14:30 uur: VVV-Venlo - Feyenoord

14:30 uur: FC Utrecht - Fortuna Sittard

14:30 uur: FC Groningen - Willem II

16:45 uur: ADO Den Haag - SC Heerenveen

